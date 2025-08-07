Milan, Athekame in chiusura: oggi chiederà allo Young Boys di essere ceduto al Diavolo

Dopo Ardon Jashari, il cui acquisto a titolo definitivo dal Club Brugge è stato ufficializzato nella giornata di ieri (ha firmato un contratto fino al 2030), il Milan è vicino a chiudere l'arrivo anche di un altro giocatore svizzero, vale a dire Zachary Athekame. Salvo clamorose sorprese, sarà lui il nuovo terzino destro milanista che ieri dovrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia dello Young Boys contro il Basilea (gialloneri sconfitti 4-1).

IN CHIUSURA - Come riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oggi Athekame comunicherà ufficialmente al club svizzero la sua sua volontà di trasferirsi al Milan. L'offerta milanista è di 8 milioni di euro più bonus, la forbice con la Young Boys è molto ridotta e quindi la fumata bianca è attesa già nelle prossime ore. L'obiettivo dei dirigenti di via Aldo Rossi è di ufficializzare il suo arrivo a Milanelo entro la fine di questa settimana.

IL NEWCASTLE SU THIAW - Intanto, sempre per quel che riguarda il reparto arretrato milanista, il Newcastle è tornato alla carica per Malick Thiaw che nelle scorse settimane era stato ad un passo dal Como e aveva rifiutato anche una proposta che gli era arrivata dal Crystal Palace. Il Milan sembra aver però cambiato i suoi piani e ad oggi non sembra più intenzionato a cederlo. E per questo ha detto no ad una proposta da 30 milioni di euro del club bianconero in cui milita anche l'ex rossonero Sandro Tonali. Da capire se ed eventualmente di quanto rilancerà il Newcastle, ma la sensazione è che servirà un'offerta davvero irrinunciabile per convincere il Milan a dare via Thiaw.

