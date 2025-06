Milan, Theo Hernandez apre all'Al Hilal: accordo più vicino

Sembrava una pista destinata a tramontare presto visto che il giocatore continuava a rifiutare la destinazione in attesa della chiamata di qualche top club europeo, ma nelle ultime ore Theo Hernandez ha aperto al possibile trasferimento in Arabia Saudita e mai come in questo momento è vicino al'Al Hilal. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che nella giornata di ieri l'ottimismo del club arabo è cresciuto notevolmente perchè il francese, dopo ripetuti no, stavolta si è seduto ad ascoltare l'offerta.

OFFERTA PIÙ ALTA - Dopo alcuni giorni di vacanza in Sardegna, dove si è tenuto in forma anche con un po' di corsa come mostra il video che ha pubblicato sui social lo stesso Theo, il terzino del Milan è tornato a Milano dove ieri ha incontrato gli intermediari dell'Al Hilal, i quali hanno formalizzato la loro proposta di contratto ritoccata verso l'alto. Ora resta da capire se accetterà o meno: questo è l'ultimo tassello che manca visto che i due club hanno trovato da tempo un accordo a circa 30 milioni di euro.

THEO RIFLETTE - Dopo diversi rifiuti, Theo ha quindi stavolta ascoltata l'offerta degli arabi e ora ne discuterà con la famiglia perchè ovviamente è una decisione che va presa insieme. La sua preferenza era di restare a giocare in Europa, ma nessuno sembra intenzionato ad offrire al Milan gli stessi soldi dell'Al Hilal di Simone Inzaghi e quindi ora sta riflettendo con grande attenzione. Il club rossonero, da parte sua, sta spingendo da settimane per far sì che Theo accetti l'offerta, minacciandolo anche di tenerlo fuori rosa in caso di permanenza. Fumata bianca in arrivo?