E se si riformasse la coppia Morata-Allegri? C'è però una "grana" Galatasaray da risolvere

E se Alvaro Morata si rilanciasse al Milan? Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe cambiare la storia dello spagnolo, che nell'ultima stagione non ha propriamente lasciato un buon ricordo tra i tifosi, scappando alla prima finestra di mercato disponibile.

Il rapporto fra lo spagnolo e il tecnico livornese è di grandissima stima e i due l'hanno ricordato in diverse occasioni nelle passate interviste. Morata stesso ha ammesso di recente, dal ritiro della nazionale spagnola, di essere spesso in contatto con Allegri e l'allenatore non ha mai fatto mistero della sua predilezione nei suoi confronti, togliendosi grandi soddisfazioni in bianconero. E ritenendolo imprescindibile, tanto che gennaio 2022 bloccò il suo trasferimento al Barcellona immaginandolo in tandem con Dusan Vlahovic, appena acquistato dalla Fiorentina.

Per spiegare come nel calcio ci siano le categorie, Allegri fece proprio l'esempio di Morata: "Alvaro è un giocatore da partita secca, le partite secche le decide. La prima volta andiamo in finale (di Champions) grazie ai suoi gol in semifinale e proprio in finale. In Coppa Italia entra e fa gol. Nelle partite secche è micidiale. Nella vita piaccia o non piaccia ci sono le categorie".

E ancora, qualche anno prima, lo definì un attaccante unico: "Morata è uno dei pochi giocatori al mondo che può giocare con tutti i giocatori del reparto: con una prima punta, con una seconda punta". Prima punta, seconda punta, trequartista: Morata è perfetto per Allegri e per la sua capacità di adattarsi all'assetto tattico. Sotto la sua gestione lo spagnolo ha segnato 39 reti in 141 partite, vincendo 2 scudetti e 2 coppe Italia.

C'è però la questione Galatasaray da risolvere. Il club turco ha pagato 6 milioni per il prestito fino al 20 gennaio 2026, pertanto c'è una situazione tutt'altro che semplice da risolvere. La volontà di Morata è quella di lasciare già Istanbul e per la cronaca su di lui si è attivato anche il Como con Cesc Fabregas in pressing per averlo come uomo chiave dell'ambizioso progetto lariano. Il Milan, se vorrà puntarci nuovamente, dovrà trovare un accordo e magari potrebbero correre in aiuto delle contropartite: sempre a gennaio il Galatasaray sembrava molto vicino a Emerson Royal e chissà che non ci possa essere un ritorno di fiamma.