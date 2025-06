Milan, Cattaneo si domanda: "Vendere Gimenez e prendere Kean sarebbe un grosso upgrade per il Milan?"

vedi letture

Il giornalista Marco Cattaneo è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, commentando le principali tematiche legate al mercato del Milan e a quella che sarà la nuova squadra guidata da Massimiliano Allegri. Durante l’intervista, Cattaneo ha offerto spunti interessanti sulle possibili mosse dei rossoneri in entrata e in uscita, e sulle idee tattiche che il tecnico livornese potrebbe portare a Milanello per la prossima stagione.

"Kean? Le cifre sono molto alte, è il classico giocatore che devo prendere quando costa 13 milioni come ha fatto la Fiorentina tra proteste e polemiche. Adesso ha una clausola di oltre 50 milioni ed è vero che è valida fino a metà luglio ma non penso che si possa abbassare di tanto il prezzo: Commisso e la Fiorentina non sono clienti facili. Vendere Gimenez e prendere Kean sarebbe un grosso upgrade per il Milan?".