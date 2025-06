Arda Guler: "Non ho pensato di andarmene ma ovviamente se non gioco..."

La seconda giornata del Mondiale per Club vedrà il Real Madrid affrontare i messicani del Pachuca. Dopo l'1-1 al debutto contro l'Al-Hilal stavolta i blancos vogliono agguantare la vittoria e i primi tre punti del torneo, per indirizzare al meglio il percorso nel gruppo H verso gli ottavi di finale. Arda Guler, gioiellino turco, ha parlato ai media nella zona mista: "Pachuca? È una buona squadra, se sono qui è perché sono una buona squadra, ma cercheremo di vincere e siamo pronti".

Invece su Xabi Alonso come nuovo tecnico: "Mi sento più importante perché parla sempre con me. Nella prima partita ho giocato 45 minuti, quindi tutto sembra migliore. Mi trovo bene con lui perché gli piace controllare il ritmo, vuole più passaggi corti e mi vede come centrocampista, e questo è meglio per me. Io titolare? Non ne ho parlato, ma cercherò di giocare".

Sugli obiettivi per questa stagione: "Giocare il più possibile e vincere tutti i trofei". Mentre sul suo futuro il classe 2005 ex Fenerbahce si è sbilanciato ampiamente, a proposito di varie voci riguardanti un possibile trasferimento altrove per trovare maggiore minutaggio: "Per ora non ho pensato di andarmene, ma ovviamente se non gioco penso a tutto. Però, al momento, sono completamente concentrato sul Real Madrid". E sulla differenza di rendimento tra Real e Turchia: "Lì gioco tutte le partite, ho più fiducia e la gente mi conosce meglio".