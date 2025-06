Nuovo stadio Milan a San Donato, salta in Consiglio Comunale la mozione sulla sospensione dell’Accordo di Programma

Giovedì 19 giugno si è tenuto il Consiglio Comunale a San Donato Milanese durante il quale si sarebbe dovuto discutere anche della sospensione dell’Accordo di Programma sul nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco. Questo il punto all'ordine del giorno: "Mozione urgente – Governo del territorio area San Francesco intervento di trasformazione urbanistica di carattere sportivo (Stadio ac Milan) con rilevanza sovracomunale – sospensione Accordo di programma presentata dai consiglieri Falbo, Ginelli”.

Tuttavia, come riporta Calcio e Finanza (clicca qui per l'articolo completo), "al momento della discussione durante il Consiglio comunale, la consigliera Gina Falbo ha spiegato di avere chiesto un’inversione di punti all’ordine del giorno. Inversione che non le è stata concessa, da qui la scelta di non discutere la mozione e di ripresentarla per una riunione successiva del consiglio".