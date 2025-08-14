Napoli, Lukaku preoccupa. Infortunio per il belga nell'ultima amichevole

vedi letture

A 9 giorni dall'esordio in campionato, il Napoli perde una pedina importante: nel corso della partita contro l'Olympiacos si è infortunato Romelu Lukaku. L'attaccante belga, sugli sviluppi di un'azione nella quale ha recuperato palla e calciato in porta, ha sentito immediatamente dolore, accasciandosi a terra. Lo staff sanitario del Napoli si è precipitato a soccorrere il giocatore, applicando del ghiaccio sulla gamba infortunata. Problemi al quadricipite della coscia sinistra, vi saranno accertamenti nelle prossime ore. Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca

32 anni, Lukaku è alla sua seconda stagione al Napoli. Con i partenopei ha vinto da protagonista il campionato, segnando 14 reti in 36 partite. Un eventuale lungo stop costringerebbe il club a intervenire nuovamente sul mercato.