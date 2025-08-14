Guatieri sul Milan: "Igli Tare è un dirigente di primo livello"

A TuttoMercatoWeb.com, Carmine Gautieri ha parlato così di Inter, Napoli e Milan:

Cosa si aspetta dall’Inter sul mercato?

"Oltre ad un calciatore forte come Lookman penso stia cercando altri innesti come ad esempio un centrocampista che possa fare le due fasi nel modo giusto e un attaccante che possa fare la differenza insieme a Lautaro. E magari servirebbe anche un difensore".

A Napoli Conte ha dichiarato che la squadra è in costruzione…

"Probabilmente la squadra non è ancora al top in base alle richieste dell'allenatore. Mi aspetto che arrivi un attaccante che possa completare il reparto offensivo insieme a Lukaku e Lucca. Penso che poi il Napoli andrà su un centrocampista".

E il Milan?

"Igli Tare è un dirigente di primo livello. Forte. E così il Milan è andato su un allenatore di grande livello come Allegri. Sul mercato ci si aspetta qualcosa, ma si sa che i famosi botti arrivano a fine calciomercato. Penso che i rossoneri andranno ancora su calciatori importanti".