Lo svincolato Raul Albiol si offre all'Italia: "Mai pensato al ritiro, prendetemi e non sbaglierete"

Raul Albiol non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo per il momento, nonostante l'anagrafica non sia più dalla sua parte. Il neo 40enne crede infatti di poter tornare ancora piuttosto utile perché compettivo, motivo per il quale si è offerto alle squadre italiane tramite i taccuini del Corriere dello Sport. L'ex Napoli e Villarreal ha infatti detto:

"L'idea è continuare a giocare. Il sogno è di farlo in Italia. Non ho mai pensato al ritiro. Sono ancora competitivo. È soltanto scaduto il mio contratto con il Villarreal e ora aspetto. Io e la mia famiglia abbiamo un sogno: chiudere la carriera in Italia. A Napoli siamo stati benissimo, è un Paese molto simile alla Spagna. La nostra porta è sempre aperta per l'Italia. Contatti? Beh, sì, ho dei contatti. Diciamo che valuto l'occasione migliore, più giusta per me e le mie ambizioni. Devo riflettere bene e prendere una buona decisione, la soluzione deve motivarmi: se vado, voglio e devo dare il massimo. Nessun club che mi ha acquistato si è mai lamentato di me. È impossibile: io sono sempre pronto a dare tutto e a superare i limiti. Se fossi in un club, so che mi prenderei sicuramente. Ripeto: è impossibile sbagliare".