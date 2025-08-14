Milan-Bari, nel pre partita saranno presentati i nuovi acquisti a San Siro

Oggi alle 17:39News
di Manuel Del Vecchio

In occasione della sfida di Coppa Italia contro il Bari in programma domenica 17 agosto alle ore 21:15, a San Siro verranno presentati i nuovi acquisti estivi. Intorno alle 20:55, tra la fine del riscaldamento e il fischio d’inizio della gara, gli atleti scenderanno sul terreno di gioco per ricevere il caloroso benvenuto degli oltre 60mila tifosi che presenzieranno per la sfida di Coppa Italia.

I tifosi da casa potranno seguire il tutto tramite l'App ufficiale AC Milan e su Milan TV.