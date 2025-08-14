Milan-Genoa, già 3 operazioni di mercato in questa finestra. De Winter dopo Piatek

De Winter al Milan è la terza operazione di mercato in questa finestra. Arriva dopo il passaggio di Lorenzo Colombo e Salem Albé in direzione rossoblù. Solo sei mesi fa invece era Hugo Cuenca a lasciare i rossoneri in direzione Genova.

In entrata, prima di De Winter, l'ultimo trasferimento dal Genoa al Milan fu quello di Krzystof Piatek, che nei primi sei mesi in rossoblù fece sfracelli e che riuscì in parte a ripetersi anche nei primi sei mesi milanisti, prima di perdere completamente il tocco magico. Prima ancora fu Diego Laxalt ad arrivare, nell'estate del 2018 e fu un'esperienza tutt'altro che indimenticabile. Ricordato invece con affetto Juraj Kucka, approdato in rossonero nel 2015, tuttavia in piena banter era.

