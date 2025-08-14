Milan-Genoa, già 3 operazioni di mercato in questa finestra. De Winter dopo Piatek
MilanNews.it
De Winter al Milan è la terza operazione di mercato in questa finestra. Arriva dopo il passaggio di Lorenzo Colombo e Salem Albé in direzione rossoblù. Solo sei mesi fa invece era Hugo Cuenca a lasciare i rossoneri in direzione Genova.
In entrata, prima di De Winter, l'ultimo trasferimento dal Genoa al Milan fu quello di Krzystof Piatek, che nei primi sei mesi in rossoblù fece sfracelli e che riuscì in parte a ripetersi anche nei primi sei mesi milanisti, prima di perdere completamente il tocco magico. Prima ancora fu Diego Laxalt ad arrivare, nell'estate del 2018 e fu un'esperienza tutt'altro che indimenticabile. Ricordato invece con affetto Juraj Kucka, approdato in rossonero nel 2015, tuttavia in piena banter era.
Pubblicità
News
In difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovidi Franco Ordine
Le più lette
Primo Piano
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Antonio VitielloSi riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com