De Winter è il decimo belga della storia. Tra flop e meteore, il migliore è Saelemaekers

Koni De Winter è il decimo calciatore belga a vestire la maglia del Milan, il settimo dal dopoguerra nonché dalla riapertura delle frontiere del 1980. Dato anch'esso significativo, il quinto che arriva negli anni 2020

I primi tre risalgono all'era pionieristica e uno di essi, Louis Van Hege, è rimasto in rossonero per sette anni, dal 1910 al 1917. Decisamente più fugaci le presenze di Maurice Tobias (1910/11) e Camille Nys (1912/13).

Il primo grande nome è quello di Eric Gerets, nell'estate del 1983 col Milan che tornava in Serie A. Il belga nel complesso non stava facendo affatto male e si era ambientato, parlando già un buon italiano in pochi mesi. Tuttavia un caso scommesse legato ai tempi dello Standard Liegi, club dal quale il Milan lo aveva acquistato, portò i rossoneri a interrompere anzitempo il contratto col giocatore squalificato poi per due anni. Si rifarà in altri lidi, vincendo la Coppa dei Campioni col PSV Eindhoven.

Alexandro Cavagnera è stato solo formalmente un giocatore del Milan. Fu acquistato dallo Standard Liegi nell'estate del 2018 e subito girato in prestito al Lugano. Dopo l'anno nel Canton Ticino è stato svincolato.

Aster Vranckx, arrivato nel 2022, è stato una meteora. Poche presenze, qualcuna anche buona ma non sufficiente per essere acquistato a titolo definitivo. Il Milan che lo aveva preso in prestito dal Wolfsburg lo rispedirà al mittente.

Charles De Ketelaere è il giocatore più noto e attualmente il più costoso trasferimento del calcio belga. 37 milioni mai ripagati in campo. Tuttavia l'enorme delusione data dal trequartista non è nulla in confronto a Divock Origi, arrivato sì a parametro zero ma garantendosi un quadriennale da 4 milioni netti l'anno. Al Milan è bastata e avanzata la prima stagione. Dopo il prestito al Nottingham Forest è tornato in rossonero, ma di fatto di lui si sono perse le tracce. Il suo contratto scade a giugno, riuscirà il Milan a trovare un accordo per la risoluzione?

De Winter troverà in rosa invece Alexis Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma e sicuramente il miglior belga per rendimento e rapporto qualità/prezzo visto con la maglia del Milan.