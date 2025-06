Cattaneo su Camarda: "Secondo me ha sprecato un anno così. È più pronto di quando ha esordito, è un altro giocatore"

vedi letture

Il giornalista Marco Cattaneo è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, commentando le principali tematiche legate al mercato del Milan e a quella che sarà la nuova squadra guidata da Massimiliano Allegri. Durante l’intervista, Cattaneo ha offerto spunti interessanti sulle possibili mosse dei rossoneri in entrata e in uscita, e sulle idee tattiche che il tecnico livornese potrebbe portare a Milanello per la prossima stagione.

"Mi sembra un anno sprecato per Camarda. Oggi leggo la possibilità di un rinnovo e di andare a fare un anno in prestito. Ma dove va a farlo? Alla Carrarese? Con tutto il rispetto… Camarda, se Allegri domani va da Tare e dice che vuole fare il 4-3-3 con una punta centrale, non può fare la punta di riserva del centravanti? Se credi in Camarda e credi in tutto quello che si dice di Camarda… È più pronto di quando ha esordito, è un altro giocatore. Ormai i 2007 e 2008 in giro ci sono: facciamolo giocare. Per me può fare il centravanti di riserva del Milan".