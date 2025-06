Italia Femminile, niente Europeo per la rossonera: "La mia stagione finisce in anticipo"

Il Commissario Tecnico della Nazionale femminile, Andrea Soncin, ha diramato il 6 giugno la lista delle 35 convocate per il ritiro pre-Europeo, da cui emergeranno le 23 Azzurre che rappresenteranno l’Italia nella rassegna continentale in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Il raduno è partito l’11 giugno in Sardegna, presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, e proseguirà a Coverciano dal 16 al 25 giugno. Proprio il 25 è prevista la comunicazione ufficiale della lista definitiva.

L’Italia farà il suo esordio nel torneo il 3 luglio a Sion contro il Belgio, in un girone che si preannuncia competitivo.

A non prendere parte alla spedizione sarà però Angelica Soffia, costretta al forfait a causa di un infortunio che la terrà lontana dai campi per diverse settimane. La giocatrice del Milan, ex Roma e classe 2000, ha annunciato l’assenza tramite un post sui social:

"Purtroppo la mia stagione deve finire in anticipo... Un infortunio mi costringe a fermarmi per le prossime settimane e a rinunciare alla possibilità di partecipare a questo europeo. Grazie a tutte/i voi che avete ritagliato un momento della vostra giornata per starmi vicino... A voi che sapete, dico solo che sognerò da qui con voi", ha concluso.