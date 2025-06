L'Al Hilal vuole il sì di Theo quanto prima: il club arabo sta premendo

vedi letture

La trattativa tra il Milan e l'Al Hilal per Theo Hernandez sta vivendo ore che possono avere il sapore della svolta. Questa sera Matteo Moretto, esperto di calciomercato, sul suo profilo X ha riportato alcuni aggiornamenti sulla situazione che, va ricordato, si era arenata per la volontà del giocatore che avrebbe preferito rimanere a giocare in Europa. Nelle ultime ore però sembra che la volontà del terzino francese possa essere incline al cambiamento e quantomeno pronta ad ascoltare la proposta del club arabo.

Moretto questa sera su X ha aggiunto che l'Al Hilal sta spingendo per avere quanto prima il sì definitivo di Theo Hernandez. Anche in questo momento il club arabto sta premendo per arrivare alla quadratura del cerchio.