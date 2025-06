Cattaneo commenta Gimenez: "Lo hai pagato 35 milioni a gennaio, a me non fa impazzire però gli va data una chance"

vedi letture

Il giornalista Marco Cattaneo è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, commentando le principali tematiche legate al mercato del Milan e a quella che sarà la nuova squadra guidata da Massimiliano Allegri. Durante l’intervista, Cattaneo ha offerto spunti interessanti sulle possibili mosse dei rossoneri in entrata e in uscita, e sulle idee tattiche che il tecnico livornese potrebbe portare a Milanello per la prossima stagione.

"Il problema del Milan non mi sembra davanti: se io avessi 55 milioni invece che spenderli per Kean, li investirei per Leoni e Rovella che andrei a prendere subito anche se magari non bastano. Davanti il Milan ha Leao, Pulisic, ha Gimenez. L’attaccante lo hai pagato 35 milioni a gennaio dal Feyenoord: a me non fa impazzire però gli va data una chance.



Mercato? Serve eventualmente un terzino sinistro se dovesse partire Theo, con cui entrerebbe un tesoretto, poi sicuramente un centrale che sappia costruire, un terzino destro e un altro da mettere in mezzo al campo. Già se arriva Xhaka, che sono almeno 18-20 milioni, i soldi finiscono presto…"-