Xhaka e Guerra, il problema è lo stesso: il Milan deve alzare la sua offerta

Dopo Luka Modric, che svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto al termine del Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid (sarà in campo stasera), il Milan continua il suo lavoro per ridisegnare il centrocampo. Nel mirino del Diavolo ci sono in particolare due giocatori che il ds Igli Tare vorrebbe "regalare" entrambi a Massimiliano Allegri, vale a dire Granit Xhaka e Javi Guerra. Per entrambi, però, i rossoneri dovranno alzare le loro offerte se vorranno convincere rispettivamente il Bayer Leverkusen e il Valencia.

GRANIT XHAKA - Per Xhaka, il Milan non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro, cifra ritenuta però troppo bassa dai tedeschi che chiedono qualcosina in più. Se vorranno portare a Milanello il centrocampista svizzero classe 1992, i dirigenti milanisti dovranno rilanciare e avvicinarsi il più possibile ai 15 milioni di euro (magari con i bonus), offerta che potrebbe convincere il Bayer a dare il via libera alla cessione dell'ex Arsenal. La distanza non è incolmabile, ma servirà uno sforzo economico per portare in rossonero un giocatore come Xhaka che è una precisa richiesta di Max Allegri.

JAVI GUERRA - Discorso simile anche per Javi Guerra, anche se qui la strada sembra essere un po' più in salita. La prima offerta da 16 milioni di euro più quattro di bonus è stata ritenuta insufficiente dal Valencia che non sembra disposto a scendere sotto i 25 milioni di euro. Gli spagnoli, come hanno dimostrato un anno fa con Musah, non sono un cliente semplice con cui trattare, anche perchè non hanno necessità di vendere e nei loro piani c'è l'intenzione di trattenere Guerra (stanno lavorando anche per il rinnovo del suo contratto). Ieri il giovane centrocampista ha chiuso la sua esperienza all'Europeo Under 21 (la sua Spagna è stata sconfitta ai quarti dall'Inghilterra per 3-1, non è bastato il suo gol su rigore) e quindi ora può pensare al suo futuro. Sarà ancora a Valencia o spingerà per trasferirsi al Milan?