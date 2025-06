Cattaneo: "Se avessi 55 milioni invece che spenderli per Kean, li investirei per Leoni e Rovella"

Il giornalista Marco Cattaneo è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, commentando le principali tematiche legate al mercato del Milan e a quella che sarà la nuova squadra guidata da Massimiliano Allegri. Durante l’intervista, Cattaneo ha offerto spunti interessanti sulle possibili mosse dei rossoneri in entrata e in uscita, e sulle idee tattiche che il tecnico livornese potrebbe portare a Milanello per la prossima stagione.

"Il problema del Milan non mi sembra davanti: se io avessi 55 milioni invece che spenderli per Kean, li investirei per Leoni e Rovella che andrei a prendere subito anche se magari non bastano. Davanti il Milan ha Leao, Pulisic, ha Gimenez. L’attaccante lo hai pagato 35 milioni a gennaio dal Feyenoord: a me non fa impazzire però gli va data una chance".