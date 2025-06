Bianchin conferma: "Possibile plusvalenza importante da Thiaw, che piace al Leverkusen e non solo"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su alcune cessioni del Milan: "Un occhio alla rosa fa capire che non tutti possono restare, soprattutto in una stagione con una sola competizione. Yunus Musah è vicino al Napoli: non è un’operazione chiusa, diciamo in stand by. Può portare 25 milioni. Samu Chukwueze ha ammesso di aver giocato una stagione molto lontana dalle aspettative e non ha le caratteristiche dei giocatori da Allegri: con un’offerta giusta, magari non lontana dai 20 milioni, andrà altrove.

Possibile plusvalenza importante invece da Malick Thiaw, che piace al Leverkusen e non solo: il Milan per lui ha sempre chiesto molto – più dei 20 milioni che i signori della Bayer potrebbero pagare – ma un accordo è sicuramente possibile. Altri? Emerson Royal lascerà ma quasi sicuramente in prestito, non a titolo definitivo, Kyle Walker e Joao Felix non resteranno, liberando ingaggi da destinare ad altri".