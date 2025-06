Chelsea, niente ritorno su Maignan: trattativa ormai chiusa da 12 giorni

Il Chelsea non ha riattivato la pista che porta a Mike Maignan come possibile rinforzo per la porta nelle ultime ore e, al momento, non ha intenzione di farlo nel corso di questa finestra di mercato. Questo quanto riportato da Fabrizio Romano, poco fa sui propri canali social.

Infatti, i contatti con il Milan e con gli agenti del portiere francese sono infatti interrotti da dodici giorni. Il club londinese conferma la propria fiducia nei portieri attualmente in rosa e non prevede ulteriori mosse in quel ruolo, almeno per ora.

Tra i motivi che, almeno per ora, hanno spinto Mike Maignan a restare al Milan, c’è anche il ruolo di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero, ha da subito indicato il portiere francese come uno dei pilastri su cui costruire la nuova squadra. Un segnale importante, che ha contribuito a raffreddare l’interesse del Chelsea.