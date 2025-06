Rilancio Milan per Guerra: pronta una nuova offerta per il Valencia. Le ultime dalla Spagna

vedi letture

Il Milan è molto attivo sul mercato per rinforzare il suo centrocampo. E uno degli obiettivi primari dei rossoneri è Javi Guerra, giocatore classe 2003 del Valencia. Il club di via Aldo Rossi ha già avviato la trattativa con gli spagnoli e qualche giorno fa ha presentato una prima offerta ufficiale da 16 milioni di euro più quattro milioni di bonus, proposta ritenuta però troppo bassa dalla società bianconera che pretende non meno di 25 milioni di euro.

TRATTATIVA DIFFICILE - Due anni fa, durante la trattativa per Yunus Musah, il Valencia ha dimostrato di non essere un club facile con cui trattare: anche in quel caso, l'offerta iniziale del Milan era stata giudicata troppo bassa, ma alla fine gli spagnoli riuscirono ad ottenere una cifra importante (circa 20 milioni di euro) per l'americano. Lo scenario potrebbe essere lo stesso anche per Guerra che ha lasciato tutto in mano al Valencia e al suo agente in quanto in questo momento è concentrato solo sull'Europeo Under 21 (stasera la sua Spagna giocherà i quarti di finale contro l'Inghilterra). La società bianconera, intanto, non solo vuole resistere all'assalto del Diavolo, ma è al lavoro per provare a rinnovare il suo contratto che scade nel 2027.

PRONTO IL RILANCIO - Il Milan non molla comunque la presa, anzi è pronto a presentare una seconda offerta più alta al Valencia. Lo scrive il quotidiano valenciano Levante che ricorda che il 30% della vendita di Guerra andrà al Villarreal. Se i rossoneri vogliono davvero portarlo a Milanello dovranno presentare una proposta economica importante e convincere una dirigenza come quella spagnola che non ha nei piani la cessione di Guerra.