Rinnovo e prestito per Camarda. Precedenza alle squadre di A: Lecce in pole, in corsa anche Pisa e Udinese

Nelle ultime settimane si è discusso molto della gestione non perfetta di Francesco Camarda che nella stagione che si è da poco conclusa si è diviso (troppo) tra Primavera, Milan Futuro e prima squadra, senza lasciare il segno in nessuna delle tre formazioni. In via Aldo Rossi hanno capito che sono stati commessi degli errori e ora hanno un piano ben preciso per il giovane attaccante rossonero che ha bisogno di giocare con continuità per un anno intero nella stessa squadra.

PRIMA IL RINNOVO - Per questo motivo, come spiega stamattina Tuttosport, Camarda andrà via in prestito secco, così da poter avere lo spazio di cui ha bisogno per proseguire il suo percorso di crescita e di maturazione. Ma prima delle cassone a titolo temporaneo, il Milan, che pochi giorni fa ha incontrato in sede il suo agente Giuseppe Riso, vuole prolungare di un anno il suo contratto che scade nel 2027 (essendo minorenne può avere al massimo tre anni di contratto, poi quando diventerà maggiorenne potrà rinnovare per un periodo più lungo). Per il giovane attaccante è pronto anche un adeguamento dell'ingaggio che dovrebbe salire fino a circa mezzo milione di euro.

FUTURO IN SERIE A? - Dopo la firma andrà trovata la squadra giusta per Camarda. La precedenza verrà data ai club di Serie A: in pole sembra esserci il Lecce che dovrà sostituire Krstovic e che avrebbe già manifestato il proprio interesse. Un'altra società che lo ha messo nel mirino è il neopromosso Pisa, ma tra le papabili ci sarebbe anche l’Udinese, che cerca una punta per il dopo Lucca. Il giovane centravanti del Milan ha ovviamente estimatori anche in Serie B, in particolare lo Spezia e la Carrarese. Ma la preferenza del Diavolo e del giocatore sembra essere quella di restare nel massimo campionato italiano.