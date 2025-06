Mercato Milan: sirene inglesi per Santiago Gimenez

vedi letture

L'attacco del Milan cambierà completamente volto nella prossima stagione: Tammy Abraham non è stato riscattato dalla Roma, Luka Jovic non rinnoverà il suo contratto che scade tra qualche giorno, mentre Francesco Camarda andrà a giocare in prestito dopo aver prolungato per un altro anno con il Diavolo. Rimane solo Santiago Gimenez, grande colpo del mercato di gennaio dei rossoneri, ma anche il suo futuro a Milanello sembra essere tutt'altro che sicuro.

Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega che starebbe iniziando a riecheggiare qualche sirena dalla Premier League per il centravanti messicano. Il suo impatto non è stato quello sperato e immaginato da tutti e potrebbe non essere un caso che il Milan sta cercando un grande attaccante da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri.