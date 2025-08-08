Milan-Hojlund: intermediari al lavoro a Londra. Il danese può essere un'occasione

vedi letture

Il Milan vuole chiudere il suo mercato estivo con un grande colpo in attacco. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, nelle ultime ore Rasmus Hojlund avrebbe superato Dusan Vlahovic nelle preferenze milaniste. Il danese è in uscita dal Manchester United dove troverebbe poco spazio visto i grandi investimenti dei Red Devils in attacco (stanno chiudendo anche Sesko dal Lipsia per 85 milioni di euro).

L'ex Atalanta può essere un'occasione perchè lo United potrebbe presto aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto. Gli intermediari sono già al lavoro a Londra per capire la fattibilità dell'operazione: da definire la cifra da mettere subito sul piatto (la punta a bilancio pesa circa 15 milioni di euro), mentre l'ingaggio non dovrebbe essere un grosso problema visto che si studia una cifra intorno ai 4-4,5 milioni di euro. Insomma, sarebbe una pista più economica rispetto a quella che porta a Vlahovic che guadagna 12 milioni di euro e il suo cartellino costa almeno 25 milioni di euro.

