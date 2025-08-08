Milan, rallentamento per Athekame: lo Young Boys alza le sue pretese dopo che dalla Francia è arrivata un'offerta da 13 milioni

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, si registra un rallentamento nella trattativa tra Milan e Young Boys per Zachary Athekame che sembrava ad un passo dalla chiusura: il club svizzero ha infatti alzato le sue pretese dopo che dalla Francia è arrivata una proposta da 13 milioni di euro per il giovane terzino destro. Dopo una prima offerta da 7 milioni e una seconda da 8 milioni più bonus, il Diavolo ha ulteriormente migliorato sua proposta, arrivando a 10,5 milioni di euro totali, cifra che però ora non è più sufficiente.

L'affare, come riporta la Rosea, non è saltato, anche perchè Athekame vuole solo il Milan. Il club di via Aldo Rossi contava di chiudere questa operazione entro la fine di questa settimana, ora invece dovrà tornare al tavolo delle trattative e presentare una nuova offerta per ottenere il via libera dello Young Boys.

