Valentini: "Aspetto al varco Allegri, che torna carico a mille dopo un anno"
L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TMW:
Tanti cambi in panchina in Serie A: quale l'allenatore nuovo tra le big che la intriga di più?
"Io aspetto al varco Allegri, che torna carico a mille dopo un anno. Credo voglia farsi riconoscere. Per me il Milan sta facendo una buona campagna acquisti. E poi Tudor, che ha portato a termine un campionato conquistando la Champions, riparte con una stagione intera e ha il sangue bianconero ed è una garanzia. Il Napoli rimane favorito, poi un gradino sotto metto Milan, Inter e Juve, con l'Inter dove spero che Marotta riesca a mettere tutto a posto dopo quanto successo ultimamente. Mi aspetto che Marotta rimetta in linea la squadra".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan