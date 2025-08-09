Valentini: "Aspetto al varco Allegri, che torna carico a mille dopo un anno"

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TMW:

Tanti cambi in panchina in Serie A: quale l'allenatore nuovo tra le big che la intriga di più?

"Io aspetto al varco Allegri, che torna carico a mille dopo un anno. Credo voglia farsi riconoscere. Per me il Milan sta facendo una buona campagna acquisti. E poi Tudor, che ha portato a termine un campionato conquistando la Champions, riparte con una stagione intera e ha il sangue bianconero ed è una garanzia. Il Napoli rimane favorito, poi un gradino sotto metto Milan, Inter e Juve, con l'Inter dove spero che Marotta riesca a mettere tutto a posto dopo quanto successo ultimamente. Mi aspetto che Marotta rimetta in linea la squadra".