Milan, Chukwueze resta in uscita: il Fulham ha proposto un prestito con diritto di riscatto, il Diavolo chiede almeno l'obbligo. Si tratta

vedi letture

Nonostante un buon pre-campionato, Samuel Chukwueze resta in uscita dal Milan. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che sull'attaccante nigeriano è sempre in pressing il Fulham che per ora ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Il club di via Aldo Ross preferirebbe però cederlo a titolo definitivo o comunque almeno con un obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Le parti vanno avanti a trattare, nella speranza di trovare presto un'intesa ch soddisfi tutti.

Intanto ieri il Milan ha finalmente ufficializzato l'acquisto di Ardon Jashari dal Club Brugge: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell'estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio. Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022. Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30".

