Tuttosport in apertura su Vlahovic: "Dusan gelato. Si raffredda la pista rossonera: Milan su Hojlund"

Tuttosport in apertura su Vlahovic: "Dusan gelato. Si raffredda la pista rossonera: Milan su Hojlund"MilanNews.it
Oggi alle 09:47Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

"Dusan gelato. Si raffredda la pista rossonera: Milan su Hojlund": scrive così questa mattina in prima pagine l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il club rossonero, dopo aver seguito a lungo Dusan Vlahovic, sembra aver virato con decisione su Rasmus Hojlund, centravanti danese in uscita dal Manchester United che sta definendo l'arrivo dal Lipsia di Benjamin Sesko

Si raffredda così la pista che porta a Vlahovic, per il quale c'era soprattutto il nodo ingaggio da sciogliere visto che attualmente guadagna 12 milioni di euro, cifra che ovviamente il Milan non può garantirgli. C'è poi anche da trovare un accordo con la Juventus che non intende fare sconti e chiede almeno 20 milioni di euro per non fare una minusvalenza. 
 