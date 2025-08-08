L'apertura della Gazzetta: "Missione Hojlund. Il Milan non si ferma più"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Missione Hojlund. Il Milan non si ferma più". Con Benjamin Sesko che presto arriverà al Manchester United, Rasmus Hojlund è in uscita dal club inglese perchè avrebbe poco spazio. I Red Devils sono disposti anche a cederlo in prestito per favorire la sua partenza e tra gli spettatori interessati a questa vicenda c'è anche il Milan che è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante.
Il club di via Aldo Rossi ha iniziato a muoversi concretamente per capire la fattibilità dell'affare e nella giornata di ieri ha inviato degli emissari in Inghilterra per parlare con lo United che sembra aver aperto alla cessione di Hojlund in prestito. Viste le difficoltà a livello economico per arrivare a Dusan Vlahovic della Juventus, il Milan sta virando ora con decisione sull'ex Atalanta.
