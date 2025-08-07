Il mercato del Milan dopo Jashari. Tuttosport: "Uno svizzero tira l’altro: è il giorno di Athekame"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina sul mercato del Milan che ieri ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo dal Club Brugge di Ardon Jashari: "Uno svizzero tira l’altro: è il giorno di Athekame". Nella giornata di oggi, i rossoneri dovrebbero definire anche l'arrivo di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys. Operazione da 9 milioni di euro, bonus inclusi, e contratto di quattro anni con opzione per un'altra stagione per il giocatore svizzero.

Athekame è atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche e la firma e non è escluso che possa essere aggregato alla squadra milanista per le due amichevoli in Inghilterra contro Leeds e Chelsea in programma rispettivamente sabato a Dublino e domenica a Londra. Si tratta degli ultimi due test del Milan di Allegri prima del debutto in gare ufficiali del 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari a San Siro.

