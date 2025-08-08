Il CorSport titola in prima pagina: "Hojlund, il Milan attende"
MilanNews.it
Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Hojlund, il Milan attende". Per ora Rasmus Hojlund, uno degli obiettivi del Diavolo per l'attacco, non sembra intenzionato a lasciare il Manchester United, ma l'arrivo ormai imminente di Benjamin Sesko dal Lipsia potrebbe fargli cambiare idea perchè rischia di trovare pochissimo spazio nella squadra inglese.
Il club rossonero osserva con attenzione tutto quello che succede in casa Red Devils ed è pronto ad andare all'assalto del centravanti danese se ci saranno le giuste condizioni, vale a dire se lo United aprirà al prestito con diritto di riscatto. Per Hojlund si tratterebbe di un ritorno in Italia dove ha giocato con la maglia dell'Atalanta.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Tuttosport in apertura su Vlahovic: "Dusan gelato. Si raffredda la pista rossonera: Milan su Hojlund"
Milan, Chukwueze resta in uscita: il Fulham ha proposto un prestito con diritto di riscatto, il Diavolo chiede almeno l'obbligo. Si tratta
Radiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carridi Luca Serafini
Le più lette
1 Radiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
4 Di Marzio: "Contatti nella notte tra Milan e Nottingham Forest per Musah. Oggi può essere una giornata decisiva"
Primo Piano
Mercato Milan, il punto di Matteo Moretto: le ultime su Athekame, Thiaw, Liberali, Hojlund e Vlahovic
Dal Belgio tutti i retroscena dell'affare Jashari: la chiamata di Ibra, i bluff, il nervosismo di Ardon ed il ruolo dei giornalisti
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Antonio VitielloSvolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com