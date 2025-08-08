Il CorSport titola in prima pagina: "Hojlund, il Milan attende"

Il CorSport titola in prima pagina: "Hojlund, il Milan attende"MilanNews.it
Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Hojlund, il Milan attende". Per ora Rasmus Hojlund, uno degli obiettivi del Diavolo per l'attacco, non sembra intenzionato a lasciare il Manchester United, ma l'arrivo ormai imminente di Benjamin Sesko dal Lipsia potrebbe fargli cambiare idea perchè rischia di trovare pochissimo spazio nella squadra inglese.

Il club rossonero osserva con attenzione tutto quello che succede in casa Red Devils ed è pronto ad andare all'assalto del centravanti danese se ci saranno le giuste condizioni, vale a dire se lo United aprirà al prestito con diritto di riscatto. Per Hojlund si tratterebbe di un ritorno in Italia dove ha giocato con la maglia dell'Atalanta. 
 