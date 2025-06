Milan, Leao via solo per un'offerta indecente. Rafa è centrale nel progetto di Allegri

Da settimane si parla dell'interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao, ma per il momento a Casa Milan di offerte reali e concrete non ne sono arrivate. E la situazione dovesse rimanere questa fino a fine mercato, nessuno in casa rossonera si dispiacerebbe. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il portoghese viene ritenuto assolutamente centrale nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

OFFERTA INDECENTE - Per il Milan, Leao è assolutamente incedibile, ma è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta a tre cifre lo scenario potrebbe cambiare. Serve però una proposta indecente da 100 milioni di euro in su, cifra che al momento nessuno sembra essere disposto a mettere sul piatto, nemmeno il Bayern Monaco. E così tutto lascia pensare che il suo futuro sarà ancora in rossonero dove viene considerato un elemento fondamentale per il progetto sia dalla dirigenza sia da Allegri. Il tecnico livornese è convinto di poterlo aiutare a rilanciarsi e a fare finalmente il definitivo salto di qualità nella sua carriera.

RAFA E IL MILAN - Il portoghese, da parte sua, non ha mai nascosto di stare bene al Milan, club con cui ha un legame speciale come ha raccontato anche in un'intervista rilasciata alla rivista L'Officiel: "L’ho sempre seguito, anche prima che mi acquistasse: il Milan è uno dei club più importanti al mondo e vestire questa maglia è un sogno. La mia partita più bella? Sassuolo-Milan 0-3 del 2021-22 (all’ultimagiornata servì tre assist e la formazione di Pioli vinse lo scudetto, ndr). Il calciatore più grande con cui ho giocato? Ne dico due: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo". Ovvero il suo dirigente in rossonero e il capitano del Portogallo con il quale ha recentemente vinto la Nations League, l'unico sorriso di una stagione piuttosto deludente con il Milan (Supercoppa Italiana esclusa).