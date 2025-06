esclusiva mn Giustiniani (DAZN): "Guerra è maturo per il salto. Più fisico, meno geniale di Reijnders"

Javi Guerra è un obiettivo deciso del Milan, che vede nello spagnolo un possibile sostituto di Tijjani Reijnders. Ne abbiamo parlato col collega Gabriele Giustiniani di DAZN che detiene i diritti de LaLiga spagnola. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Che impressioni hai avuto da Javi Guerra in quest'ultima stagione?

"Giocatore maturo, pronto per una piazza diversa. A me è sempre piaciuto molto e con le nazionali giovanili è stato un punto fermo".

Il Milan vede in lui un possibile sostituto di Reijnders. Credi che il paragone possa essere azzeccato?

"Giocatore con delle cose simili ma non è uguale. Sicuramente si butta dentro, ha fatto anche il trequartista. È più fisico ma con meno tocchi di genio. Però è solido e ha una splendida lettura del gioco e non è male neanche nei contrasti".

Il Valencia lo valuta 30 milioni. Credi che sia una valutazione congrua per il valore del giocatore e per il suo potenziale?

"Troppi 30 milioni considerando il contesto e i problemi del Valencia. Al di là del giocatore che è valido sicuramente, io penso che una valutazione congrua possa essere intorno ai 20 milioni. Massimo 25".

Quali sono le qualità che ti hanno colpito maggiormente di lui?

"È un giocatore che cresce veloce. Anche di partita in partita. Ha anche un buonissimo tiro da fuori. Certamente però non è un goleador anche se le occasioni potenziali se le crea.

In cosa secondo te dovrebbe migliorare?

"Nell’intensità nella cattiveria in alcune situazioni e nella gestione della partita".

Restando ne LaLiga, ci sono giocatori di prospettiva che consigli per la Serie A?

"A me piace tantissimo Alex Baena del Villarreal. Esterno di qualità assoluta, anche nazionale. In questa stagione ha segnato 7 reti e servito 9 assist. Lo prenderei al volo ma che credo che non costi poco".