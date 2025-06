Milan, trovato l’accordo per un triennale con Xhaka: settimana prossima la chiusura con il Bayer Leverkusen?

Dopo Luka Modric, che svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto annuale con opzione per un'altra stagione dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid, il Milan è al lavoro per chiudere altri rinforzi in mezzo al campo. Da tempo, ormai, il primo obiettivo è Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Levekusen: i rossoneri hanno trovato un accordo con il giocatore svizzero per un triennale. Lo riferisce stamattina il Corriere delle Sera che non esclude che settimana prossima potrebbe essere trovata l'intesa anche con il club tedesco.

Questi i numeri stagionali di Xhaka con la maglia del Bayer Leverkusen:

PRESENZE BUNDESLIGA: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 5

PRESENZE SUPERCOPPA TEDESCA: 1

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4185'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 8

ESPULSIONI: 0