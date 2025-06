Gazzetta: "Leao da rilancio. Punto fermo del nuovo corso, Bayern in ritirata"

"Leao da rilancio. Punto fermo del nuovo corso, Bayern in ritirata": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il club e soprattutto per Massimiliano Allegri il portoghese è centrale nel nuovo progetto tecnico del Milan e quindi la volontà comune è di trattenerlo. Nelle ultime settimane si è parlato spesso dell’interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti, ma solo un'offerta monstre potrebbe far cambiare idee ai rossoneri.

Intervisto da L'Officiel, Leao ha parlato così del Milan: "Ho sempre seguito il Milan, anche prima di entrare in squadra. È uno dei club più importanti al mondo, vestire questa maglia è un sogno. La mia partita più bella? Sassuolo-Milan del 2022 (vittoria per 3-0 e Milan Campione d'Italia, ndr). Il calciatore più grande con cui ho giocato? Non uno ma due: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo".