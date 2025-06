La Gazzetta in prima pagina: "Ruggito Milan. Pronta l'offerta per Leoni: quindici milioni più Colombo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Ruggito Milan. Pronta l'offerta per Leoni: quindici milioni più Colombo". I rossoneri hanno messo in cima alla lista Giovanni Leoni come rinforzo della difesa. Sul giovane difensore del Parma (classe 2006) ci sono però anche altri club come Juventus, Inter e alcune squadre di Premier League.

Per anticipare la concorrenza, il Diavolo punta ad inserire nella trattativa Lorenzo Colombo, attaccante che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Empoli e che potrebbe fare comodo al Parma che sta cedendo Bonny all'Inter. Oltre al suo cartellino, il Milan è pronto a mettere sul piatto anche 13-15 milioni di euro per convincere i gialloblu a lasciar partire Leoni.