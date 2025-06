Contratto in scadenza e rinnovo lontano: Liberali nella trattativa per Leoni?

Il Milan ha messo nel mirino Giovanni Leoni per rinforzare la difesa. Il Parma lo valuta però già 30 milioni di euro e per questo i rossoneri stanno pensando di inserire nella trattativa una contropartita tecnica gradita ai gialloblu: secondo Tuttosport, il Diavolo potrebbe infatti mettere sul piatto il cartellino di Mattia Liberali, trequartista della Primavera milanista che piace molto dalle parti di Collecchio.

Il classe 2007, che nell'ultima stagione ha esordito anche in prima squadra, è in scadenza di contratto nel 2026 con il Milan e per il momento la trattativa per il rinnovo è in alto mare. Per evitare di perderlo a zero tra un anno, il club di via Aldo Rossi sta pensando di utilizzarlo come contropartita per abbassare le richieste del Parma per Leoni che è nel mirino anche dell'Inter.