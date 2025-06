La presenza di Allegri e la carta Colombo: il piano del Milan per arrivare a Leoni prima di Juve e Inter

Nelle ultime stagioni, il Milan ha incassato troppi gol ed è proprio migliorare la fase difensiva una delle priorità di Massimiliano Allegri. Per farlo dovrà rendere più solida e compatta tutta la squadra, a partire ovviamente dal reparto arretrato che ha bisogno di essere rinforzato. E in via Aldo Rossi il primo nome della lista è quello di Giovanni Leoni, centrale classe 2006 del Parma che viene visto da molti come una delle migliori novità del panorama difensivo italiano.

LA PRESENZA DI ALLEGRI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che con lui il Milan punta a sistemare non solo il presente, ma anche il futuro della retroguardia milanista. Leoni ha vissuto gli ultimi sei mesi da protagonista nel Parma e le sue prestazioni hanno attirato anche altri club oltre a quello rossonero, come per esempio Juventus e Inter. Il Diavolo è ora al lavoro per provare ad anticipare tutta la concorrenza (sono interessate anche diverse squadre di Premier League) e per farlo vuole sfruttare in primis la presenza in panchina di Max Allegri che maneggia con cura i giovani difensori e Leoni potrebbe ripercorrere le orme di Bonucci, Barzagli, Chiellini. Il tecnico livornese potrebbe essere poi "utile" anche nella trattativa visti i suoi ottimi rapporti con l'ad del Parma, Federico Cherubini, con cui ha lavorato a lungo alla Juventus.

COLOMBO NELLA TRATTATIVA? - Chiaramente non può bastare questo per arrivare a Leoni che ha una valutazione già piuttosto importante: servono infatti 20-25 milioni di euro per convincere i gialloblu. In via Aldo Rossi sono convinti di avere in mano una carta importante da giocarsi, vale a dire il cartellino di Lorenzo Colombo che potrebbe essere inserito nella trattativa come contropartita tecnica. La prima offerta milanista potrebbe quindi essere intorno ai 13-15 milioni di euro più appunto il giovane attaccante che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Empoli. Da capire se il Parma sarà d'accordo o se continuerà a chiedere solo cash per Leoni. In quel caso, il Milan potrà finanziare questo colpo grazie alla cessione di uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw.