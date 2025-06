CorSera: "Osimhen, Leao e Kean: le clausole che fanno paura. Bayern, 100 milioni per Rafa"

"Osimhen, Leao e Kean: le clausole che fanno paura. Bayern, 100 milioni per Rafa" scrive quest'oggi il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Spazio al calciomercato e al futuro degli attaccanti con clausola. Il Liverpool si inserisce per Victor Osimhen, attaccante in uscita dal Napoli e che piace tanto alla Juventus.

Il nigeriano ha una clausola valida per l'estero da 75 milioni di euro (dal 1° al 15 luglio) e i Reds stanno pensando di portarlo in Premier League, facendo concorrenza ai bianconeri. L'ex attaccante della Juve Moise Kean, reduce da una grande stagione alla Fiorentina, ha una clausola nel contratto da 52 milioni di euro che potrebbe far gola con l'Al Qadsiah che non è spaventata dalla cifra ed è pronta a tentare il giocatore con 15 milioni di euro l'anno.

Poi attenzione al futuro di Rafa Leao. Nel contratto una clausola a tre zeri ma di fronte a un'offerta da 100 milioni di euro il Diavolo barcollerebbe? Sul portoghese c'è da tempo il Bayern Monaco che deve sostituire Leroy Sané e il Milan ha già fatto sapere che non intende inserire nell'affare contropartite tecniche come Kim o Goretzka.