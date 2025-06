Tuttosport: "Obiettivo Leoni. Milan, tra le mani una carta segreta"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Obiettivo Leoni. Milan, tra le mani una carta segreta". Per rinforzare la difesa, il Diavolo ha messo nel mirino Giovanni Leoni, centrale classe 2006 che piace molto anche all'Inter. Per arrivare a lui, i rossoneri sono disposti ad inserire nella trattativa anche Mattia Liberali, giovane trequartista della Primavera milanista che ha già esordito in prima squadra e che ha il contratto in scadenza tra un anno (il rinnovo è lontano).

Questi i numeri stagioni di Leoni con la maglia del Parma:

PRESENZE SERIE A: 17

PRESENZE DA TITOLARE IN A: 14

MINUTI IN CAMPO: 1205'

GOL: 1

AMMONIZION: 3

ESPULSIONI: 1