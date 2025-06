Javi Guerra al Milan si potrebbe sbloccare a luglio, ma per il momento tra le parti non c'è nessun accordo

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa tra il Milan e il Valencia per il giovane centrocampista spagnolo Javi Guerra:

"Vi aggiorno sulla situazione di Javi Guerra, di cui si parla tanto. Vi ribadisco che Javi Guerra sì piace al Milan, ma per Javi Guerra al Milan serve pazienza, perché devono succedere ancora diversi step prima di poter parlare di una trattativa calda. Mi parlano di una situazione che potrebbe sbloccare eventualmente a luglio, a partire da luglio. Ma il Valencia non ha fretta, il Valencia sta provando a rinnovare Javi Guerra. Sarà difficile perché il calciatore comunque vuole essere il più pagato della rosa spagnola. Ad oggi c'è distanza per quanto riguarda il rinnovo, ma allo stesso tempo non c'è né l'accordo tra Javi Guerra e il Milan né l'accordo tra il Milan e il Valencia. Il club spagnolo chiede 25 milioni di euro, forse qualche milioni in più anche con i bonus".