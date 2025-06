Milan, inserimento nella corsa per Leoni: Colombo come possibile contropartita

Giovanni Leoni al centro del mercato della Serie A. Il difensore del Parma, arrivato solo un anno fa dalla Sampdoria, è finito sul taccuino delle big del nostro campionato. Giocatore molto giovane e di prospettiva, si è distinto la scorsa stagione per le prestazioni nella formazione allenata prima da Fabio Pecchia e Cristian Chivu. Il classe 2006 nella scorsa Serie A è sceso in campo in 17 occasioni nella seconda parte di stagione realizzando anche un gol nella trasferta, poi persa per 2-1, alla Unipol Domus contro il Cagliari.

Anche il Milan in corsa per il difensore

Sul giovane centrale ci sono gli occhi delle formazioni big del nostro torneo come Inter e Juventus e nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Milan. Il giocatore infatti piace molto a Massimiliano Allegri che lo vorrebbe nella sua retroguardia per il campionato che verrà. Una lotta a tre per un giocatore che è assolutamente promettente e che potrà crescere ancora.

Colombo come possibile contropartita

Rimanendo sempre nell'ambito rossonero, il club di via Aldo Rossi potrebbe puntare su una contropartita che al Parma potrebbe fare molto comodo. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'idea sarebbe quella di proporre l'attaccante rossonero Lorenzo Colombo all'interno dell'operazione.