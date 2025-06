Vlahovic stuzzica il Milan, numeri alla mano: il serbo ha segnato 41 gol con Allegri

vedi letture

All’interno dell’ambiente rossonero si è fatta strada l’esigenza di aggiungere un centravanti che possa accontentare Allegri nel suo modo di giocare. El Bebote Gimenez non è bocciato, ma ci sono dubbi del tecnico livornese sulle particolari caratteristiche del messicano, arrivato in rossonero a gennaio. Così, in cima alla lista dei possibili obiettivi figura il nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo in forza alla Juventus, molto apprezzato da Massimiliano Allegri e sotto attenta valutazione da parte della dirigenza milanista.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’idea Vlahovic resta concreta, sebbene al momento non risultino esserci trattative in corso né discussioni avanzate sul piano economico. C’è però una piena sintonia tra Igli Tare e Allegri, entrambi convinti che il serbo rappresenti il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo.

Reduce da una stagione non del tutto lineare con la Juventus, il centravanti classe 2000 potrebbe essere tra i nomi in uscita da Torino. Allegri conosce bene il giocatore e ne apprezza tanto le qualità tecniche quanto i margini di miglioramento.

Numeri alla mano: Vlahovic ha segnato 41 gol con Allegri

Durante la gestione Allegri, Vlahovic ha realizzato un totale di 41 reti con la maglia bianconera, distribuite come segue:

• Gennaio – giugno 2022 (seconda parte della stagione 2021‑22): 9 gol

• Stagione 2022‑23: 14 gol

• Stagione 2023‑24: 18 gol