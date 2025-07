Milan, ultimo tentativo per Douè prima di virare su Pubill. Genoa su Colombo

Anche questa sera, nel corso di Calciomercato - L'Originale trasmissione in diretta su Sky Sport 24, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato della questione terzini rossoneri. In queste ultime ore, sotto la lente di ingrandimento, c'è il ruolo di terzino destro. Secondo quanto viene riportato questa sera, prima di affondare il colpo sul 22enne spagnolo Marc Pubill dell'Almeria, il Milan vuole ffare un ultimo tentativo per Guela Doué dello Strasburgo, fratello del più celebre Desiré del PSG.

La squadra francese ha fatto una richiesta da 25 milioni di euro e la dirigenza rossonera già domani vorrebbe fare un tentativo ulteriore per vedere se c'è ancora uno spiraglio possibile. In caso contrario il Milan si sposterebbe definitivamente su Pubill. Intanto, per quanto riguarda il capitolo uscite, oggi c'è stata una telefonata del Genoa per Lorenzo Colombo: l'attaccante sta svolgendo la preparazione con Massimiliano Allegri e nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Empoli.