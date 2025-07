Mateta, la valutazione di oltre 30 milioni ha raffreddato il Milan

Tra i nomi monitorati per l'attacco del Milan c'è anche il profilo del francese Jean-Philippe Mateta, protagonista di una stagione eccezionale con la maglia del Crystal Palace con cui ha vinto la FA Cup e ha centrato la qualificazione alle competizioni europee. Il centravanti, dopo aver vinto l'argento ai Giochi Olimpici di Parigi, ora punta alla nazionale maggiore in vista del Mondiale 2026 che si disputerà la prossima estate tra Stati Uniti, Messico e Canada: per farlo sta considerando un trasferimento in un club di maggior prestigio.

In questo senso L'Equipe quest'oggi ha riportato che Jean-Philippe Mateta gradirebbe un passaggio al Milan e gli piacerebbe lavorare con il tecnico Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno avviato i contatti per valutare la possibilità di un acquisto ma la richiesta di oltre 30 milioni di euro ha raffreddato l'interesse della dirigenza milanista nelle ultime ore. Il budget per il mercato rossonero, scrive il giornale francese, resta "limitato". Nella lista rossonera anche Vlahovic ed Embolo.