Nome nuovo per l'attacco del Milan. Ceccarini: "C'è una valutazione in corso su Chiesa"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle operazioni in entrata del Milan, al momento ferme dopo il periodo dedicato soprattutto alle cessioni:

"Il mercato sta per entrare nel vivo e uno dei club che si sta muovendo di più in questo periodo è il Milan. Il club rossonero vuole rinforzarsi in tutti i reparti ma è chiaro che la partenza di Reijnders rende prioritario un investimento immediato a centrocampo. La società rossonera in queste ore sta lavorando forte su Javi Guerra del Valencia. È lui la priorità. Una trattativa non semplice viste le resistenze degli spagnoli. Tare e Allegri sono però convinti che sia il profilo giusto per sostituire Reijnders e per questo la pista è caldissima.

Dopo una prima offerta, i rossoneri hanno deciso di rilanciare e adesso sono arrivati a proporre 21 milioni di euro. Ancora non basta perché la richiesta è di 25 ma il Milan è fiducioso di poter arrivare a strappare il si definitivo. Intanto parallelamente va avanti anche l’operazione Xhaka. Il centrocampista intende lasciare il Leverkusen e ha già dato la sua disponibilità a vestire la maglia del Milan. A questo punto serve trovare l’intesa con il club tedesco. L’idea era anche quella di inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche, Thiaw poteva essere una soluzione ma il Leverkusen non è interessato. Il Milan si muove anche sul fronte offensivo.

Saelemaekers rientrerà alla base ma oltre a lui c’è l’intenzione di prendere un altro esterno d’attacco. E qui c’è una valutazione in corso su Chiesa. Uno dei nodi riguarda sicuramente l’ingaggio. Il giocatore vorrebbe rientrare in Italia e perciò è un’ipotesi da non sottovalutare. E questa opportunità è valutata anche dal Napoli, che sta cercando un sostituto di Kvara [...]".