Milan, proposto all'Udinese il prestito secco di Camarda: no dei friulani

vedi letture

Come scrive quest'oggi il Messaggero Veneto, il futuro di Francesco Camarda non sembra passare da Udine. Il giovane attaccante del Milan, classe 2008, è stato proposto a diversi club tra cui Pisa, Lecce e appunto l’Udinese, che però non sarebbe interessata a un prestito secco. I rossoneri, dal canto loro, intendono prolungare fino al 2027 il contratto del talento prima di valutare una cessione temporanea.

In attacco, i friulani punteranno con decisione su Iker Bravo, classe 2005, arrivato dal Real Madrid la scorsa estate e pronto a essere valorizzato da Kosta Runjaic nella nuova stagione. Il reparto offensivo subirà comunque diversi cambiamenti, a partire dalla cessione ormai imminente di Lorenzo Lucca. Sul centravanti piemontese c’è il forte interesse del Napoli, che lo considera il vice ideale di Lukaku per la rosa di Antonio Conte. L’accordo col giocatore esiste, ma resta da trovare l’intesa tra i due club. Le prime offerte azzurre, che includerebbero contropartite come Lindstrom o Cajuste, non hanno convinto l’Udinese, che valuta Lucca oltre 30 milioni.

Nel frattempo, si avvicina l’ufficialità del trasferimento di Jaka Bijol al Leeds, neopromosso in Premier League. Il sostituto designato per il difensore sloveno è Jay Idzes, classe 2000, protagonista di una buona stagione al Venezia. La rivoluzione in casa bianconera è appena cominciata.