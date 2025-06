Barcellona, Christensen in vendita? Dalla Spagna: anche il Milan interessato

Dopo l'arrivo di Joan Garcia dall'Espanyol, il Barcellona sogna il colpo Nico Williams. Il direttore sportivo Deco ha parlato apertamente di lui dicendo che ha mostrato interesse per la destinazione blaugrana e che il club catalano "proverà a prenderlo" se ce ne sarà la possibilità.

Considerando i paletti economici da rispettare però, ora in casa Barcellona si ragiona su chi far uscire, per far spazio ai nuovi arrivi nel mercato estivo. Uno dei profili individuati dal club è quello di Andreas Christensen.

Secondo il quotidiano Sport, il centrocampista non vorrebbe lasciare Barcellona, ma al contempo la sua situazione sarebbe da monitorare per il fatto che alcuni club sono interessati a lui. Fra di essi, alcuni provenienti dall'Arabia Saudita ed il Milan.

I rossoneri, stando a quanto si legge, avrebbero già provato ad ingaggiarlo durante l'ultimo mercato invernale, ma al tempo il giocatore non era intenzionato a lasciare la sua squadra. Dunque il quotidiano si chiede se il Diavolo non sia pronto a tornare alla carica nelle prossime settimane. Per quanto riguarda i sauditi, l'operazione sembra complicata, dato che l'ex giocatore del Chelsea non è tentato dall'idea di vivere in Medio Oriente. La fonte catalana spiega che il danese ha una sola idea in mente: affermarsi nella squadra di Hansi Flick. Un obiettivo che però cozza con la folta schiera di giocatori nel suo ruolo, da Pau Cubarsí a Iñigo Martínez fino a Ronald Araujo ed Eric Garcia.