Svincolati al 12 agosto, quanti ex milanisti ancora in cerca di squadra
Tre settimane alla fine delle compravendite, ma c'è un mercato parallelo che va oltre la deadline del 1° settembre ed è quello degli svincolati. Pur ad agosto inoltrato non mancano i nomi interessati che possono rivelarsi grandi affari. Sono diversi gli ex Milan ancora senza squadra: Calabria, Caldara, De Sciglio, Florenzi in difesa; Bakayoko, Bonaventura e Verdi a centrocampo; Balotelli, Borini, Destro, Niang in attacco.
PORTIERI
Andrea Consigli (38, Italia)
Gaetan Coucke (26, Belgio)
Alessio Cragno (31, Italia)
Jesse Joronen (32, Finlandia)
Ivan Lomaev (26, Russia)
Yvon Mvogo (31, Svizzera)
Rui Patricio (37, Portogallo)
Mathew Ryan (33, Australia)
Tomas Vaclik (36, Repubblica Ceca)
Marco Silvestri (34, Italia)
DIFENSORI
Daniel Amartey (30, Ghana)
Cesar Azpilicueta (35, Spagna)
Eric Bailly (31, Costa d'Avorio)
Federico Barba (31, Italia)
Juan Bernat (32, Spagna)
Joshua Brenet (31, Curaçao)
Davide Calabria (28, Italia)
Mattia Caldara (31, Italia)
Luca Caldirola (34, Italia)
Danilo D'Ambrosio (36, Italia)
Pawel Dawidowicz (30, Polonia)
Mattia De Sciglio (32, Italia)
Jason Denayer (30, Belgio)
Leo Dubois (30, Francia)
Davide Faraoni (33, Italia)
Gian Marco Ferrari (33, Italia)
Alessandro Florenzi (34, Italia)
Ismaily (35, Brasile)
Rick Karsdorp (30, Olanda)
Victor Lindelof (30, Svezia)
Chancel Mbemba (32, Repubblica Democratica del Congo)
Nicola Murru (30, Italia)
Yordan Osorio (31, Venezuela)
Sergio Reguilon (28, Spagna)
Tajehiro Tomiyasu (26, Giappone)
Rafael Toloi (34, Italia)
Samuel Umtiti (31, Francia)
Lucas Vazquez (33, Spagna)
Axel Witsel (36, Belgio)
Kurt Zouma (30, Francia)
CENTROCAMPISTI
Mattia Aramu (30, Italia)
Milan Badelj (36, Croazia)
Tiemoué Bakayoko (30, Francia)
Daniel Bessa (32, Italia)
Giacomo Bonaventura (35, Italia)
Josh Brownhill (29, Inghilterra)
Gaetano Castrovilli (28, Italia)
Josh Dasilva (26, Inghilterra)
Abdoulaye Doucouré (32, Mali)
Christian Eriksen (33, Danimarca)
Roberto Gagliardini (31, Italia)
Ianis Hagi (26, Romania)
Jakub Jankto (29, Repubblica Ceca)
Viktor Kovalenko (29, Ucraina)
Gregorsz Krychowyak (35, Polonia)
Daler Kuzyaev (32, Russia)
Darko Lazevic (34, Serbia)
Lincoln (26, Brasile)
Karol Linetty (30, Polonia)
Fredrik Midtsjo (31, Norvegia)
Miralem Pjanic (35, Bosnia Erzegovina)
Rafinha (32, Brasile)
Jairo Riedewald (28, Olanda)
Oscar Rodriguez (27, Spagna)
Diadie Samassékou (29, Mali)
Stefano Sensi (29, Italia)
Roberto Soriano (34, Italia)
Simone Verdi (33, Italia)
Samuele Vignato (21, Italia)
Nicolas Viola (35, Italia)
ATTACCANTI
Vincent Aboubakar (33, Camerun)
Paco Alcacer (31, Spagna)
Michail Antonio (35, Giamaica)
Mario Balotelli (34, Italia)
Wissam Ben Yedder (34, Francia)
Fabio Borini (34, Italia)
Dominic Calvert-Lewin (28, Inghilterra)
Diego Costa (36, Spagna)
Enzo Crivelli (30, Francia)
Mattia Destro (34, Italia)
Anwar El Ghazi (30, Olanda)
Munir El Haddadi (29, Marocco)
Diego Falcinelli (34, Italia)
Danny Ings (32, Inghilterra)
Lorenzo Insigne (34, Italia)
Alireza Jahanbakhsh (31, Iran)
Yann Karamoh (26, Francia)
François Kamano (29, Guinea)
M'baye Niang (30, Senegal)
Adam Ounas (28, Algeria)
Marko Pjaca (30, Croazia)
Nathan Redmond (31, Inghilterra)
Nicola Sansone (33, Italia)
Haris Seferovic (33, Svizzera)
Isaac Success (29, Nigeria)
Cristian Tello (33, Spagna)
Karl Toko Ekambi (32, Camerun)
Jamie Vardy (38, Inghilterra)
Willian (36, Brasile)
Hakim Ziyech (32, Marocco)
