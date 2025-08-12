Milan, anche stamattina nuovi contatti con lo Young Boys per Athekame. Continua la missione in Inghilterra di Tare per Hojlund
MilanNews.it
Dopo Koni De Winter, atteso oggi pomeriggio a Milano per le visite mediche e la firma del contratto, il Milan è al lavoro per chiudere anche per Zachary Athekame, terzino destro classe 2006 dello Young Boys: anche stamattina ci sono stati nuovi contatti tra i due club, le prossime ore saranno decisive per arrivare alla fumata bianca. Affare da 10 milioni di euro.
Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno che aggiunge poi che intanto continua la missione in Inghilterra del ds milanista Igli Tare per convincere Rasmus Hojlund ad accettare il trasferimento al Milan. L'attaccante danese ha ancora qualche dubbio e il dirigente albanese è al lavoro per avere presto il suo sì.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan, anche stamattina nuovi contatti con lo Young Boys per Athekame. Continua la missione in Inghilterra di Tare per Hojlund
Si riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Situazione Hojlund, duro attacco dall'UK: "Se lavori in uno stellato non vuoi andare al McDonald's"
4 Ravezzani: "Sulla carta, De Winter mi pare non più debole di Thiaw. Operazione mi pare ottima, il tempo dirà"
Primo Piano
live mnLIVE MN - P. Terracciano: "Essere al Milan è un motivo di orgoglio. Ero curioso di conoscere Maignan"
live mnLIVE MN - Estupinan: "Non vedo l'ora di vincere più titoli possibili. Theo? Ora è il mio turno"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com