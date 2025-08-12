Milan, anche stamattina nuovi contatti con lo Young Boys per Athekame. Continua la missione in Inghilterra di Tare per Hojlund

vedi letture

Dopo Koni De Winter, atteso oggi pomeriggio a Milano per le visite mediche e la firma del contratto, il Milan è al lavoro per chiudere anche per Zachary Athekame, terzino destro classe 2006 dello Young Boys: anche stamattina ci sono stati nuovi contatti tra i due club, le prossime ore saranno decisive per arrivare alla fumata bianca. Affare da 10 milioni di euro.

Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno che aggiunge poi che intanto continua la missione in Inghilterra del ds milanista Igli Tare per convincere Rasmus Hojlund ad accettare il trasferimento al Milan. L'attaccante danese ha ancora qualche dubbio e il dirigente albanese è al lavoro per avere presto il suo sì.

